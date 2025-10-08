Opinn fyrir endurkomu

Skoska knattspyrnufélagið Rangers leitar nú logandi ljósi að nýjum knattspyrnustjóra eftir að Russel Martin var rekinn eftir afleitt gengi. Steven Gerrard, fyrrverandi fyrirliði Liverpool, hefur verið orðaður við endurkomu sem stjóri Rangers.
Martin sem áður stýrði enska félaginu Southampton entist aðeins 123 daga í starfi og náði aðeins að vinna fimm leiki af sautján. Rangers er aðeins með einn sigur í fyrstu sjö deildarleikjum sínum sem er jöfnun á þeirra verstu byrjun í sögunni 47 ár aftur í tímann eða til tímabilsins 1978-1979.
Gengi skoska liðsins í Evrópu hefur verið engu skárra. Rangers tapaði samanlagt 9-1 fyrir belgíska liðinu Club Brugge í Meistaradeildinni og hafa tapað tveimur fyrstu leikjum sínum í Evrópudeildinni, annars vegar fyrir öðru belgísku liði Genk á heimavelli og austurríska liðinu Sturm Graz á útivelli.
Samkvæmt frétt SkySports er Gerrard opinn fyrir því að hefja viðræður um endurkomu sína til Glasgow en Gerrard stýrði Rangers árin 2018-2021 með góðum árangri. Tímabilið 2020-2021. Rangers fór í gegnum leiktíðina án taps og endaði með 102 stig í deildinni, ásamt því að vera efstir í sínum riðli í Evrópudeildinni, þar sem þeir féllu að lokum út fyrir Slavia Prague í 16 liða úrslitum.
Aston Villa greiddi fjórar milljónir punda fyrir til Rangers fyrir Gerrard til að taka við Aston Villa í nóvember 2021 og gerði Gerrard þriggja ára samning. Tæplega ári síðar fékk Gerrard að taka pokann sinn eftir slakt gengi í upphafi leiktíðarinnar. Gerrard tók við sádíarabíska félaginu Al-Ettifag sumarið 2023 en hætti í byrjun árs 2023.