Óttast lömun eftir hálsbrot

Knattspyrnumaðurinn Samuel Asamoah, landsliðsmaður Tógó, lenti í hræðilegu slysi í leik með félagsliði sínu Guangzi Pingguo í kínversku B-deildinni síðastliðinn sunnudag.
Asamoah var hrint af andstæðingi sínum og skall við það með höfuðið á LED-auglýsingaskilti, með þeim afleiðingum að hann hálsbrotnaði og varð fyrir alvarlegum taugaskaða.
Í tilkynningu frá Guangxi Pingguo sagði að mikil hætta sé á því að Asamoah sé alvarlega lamaður fyrir neðan mitti.
Hann gekkst undir skurðaðgerð og er ástand Asamoah stöðugt. Félagið hyggst tilkynna síðar um batahorfur þegar hann hefur gengist undir nákvæmari skoðanir.
Asamoah, sem er 31 árs, á sex A-landsleiki að baki fyrir Tógó.