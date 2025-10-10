Frakkar með annan fótinn á HM

Frakkland fór langleiðina með að tryggja sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld þegar liðið lagði Aserbaídsjan í D-riðli okkar Íslendinga í París í Frakklandi.
Leiknum lauk með öruggum sigri franska liðsins, 3:0, þar sem Kylian Mbappé braut ísinn fyrir franska liðið á lokamínútum fyrri hálfleiks.
Adrien Rabiot tvöfaldaði forystu franska liðsins á 69. mínútu áður en Florian Thauvin bætti við þriðja markinu á 84. mínútu.
Frakkar eru með 9 stig eða fullt hús stiga í efsta sæti riðilsins þegar þremur umferðum er ólokið í undankeppninni, fimm stigum meira en Úkraína sem er í öðru sætinu með 4 stig og sex stigum meira en Ísland sem er með 3 stig í þriðja sætinu.