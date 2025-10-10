Kviknaði í húsi stjörnunnar

Eldur braust út á heimili brasilíska knattspyrnumannsins Vinícius Júnior í Madríd á Spáni í gær.
ESPN greinir frá því að upptök eldsins hafi verið í sánu í kjallara hússins í en Vinícius var ekki sjálfur á heimili sínu þegar kviknaði í því.
Hann er staddur í Seúl fyrir vináttulandsleik Brasilíu gegn heimamönnum í Suður-Kóreu, sem stendur nú yfir.
Starfsfólk og vinir Vinícíus voru hins vegar á heimilinu og hringdu á slökkvilið, sem kom fljótt á vettvang og tókst að ráða niðurlögum eldsins.
Engin meiðsli urðu á viðstöddum og var tjónið lítið, fyrir utan sánaklefann sem brann til grunna.