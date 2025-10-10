Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.10.2025 | 15:10

Ronaldo fyrsti milljarðamæringur fótboltans

Cristiano Ronaldo í leik með Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo í leik með Al-Nassr. AFP/Fayez Nureldine

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo er fyrsti knattspyrnumaðurinn sem kemst á lista viðskiptamiðilsins Bloomberg yfir milljarðamæringa.

Ronaldo er núna á metinn á 1,4 milljarða bandaríkjadala, sem jafngildir 171 milljörðum íslenskra króna. Því er töluvert lengra síðan hann varð milljarðamæringur á íslenskan mælikvarða.

Portúgalinn er fyrsti knattspyrnumaðurinn í sögunni sem fer yfir einn milljarð bandaríkjadali þegar peningalegt virði hans er metið.

Makar krókinn í Sádi-Arabíu

Ronaldo, sem er fertugur, hefur makað krókinn á einstaklega farsælum ferli með Real Madríd, Manchester United og Juventus og fær nú fúlgur fjár greiddar fyrir að spila með Al-Nassr í Sádi-Arabíu.

Einnig er hann eigandi afskaplega farsæls vörumerkis, CR7, er með ævilangan samning við íþróttavöruframleiðandann Nike og hefur í gegnum árin fengið greiddar himinháar fjárhæðir í gegnum hina ýmsu styrktar- og auglýsingasamninga.

