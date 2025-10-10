Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.10.2025 | 8:43

Sögulegt hjá Færeyjum

Færeyjar unnu stórbrotinn sigur í gærkvöldi.
Færeyjar unnu stórbrotinn sigur í gærkvöldi. Ljósmynd/Færeyska knattspyrnusambandið

Magnaður 4:0-sigur Færeyja á Svartfjallalandi í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í gærkvöldi var sögulegur fyrir margra hluta sakir.

Færeyjar eru með níu stig í þriðja sæti L-riðils, fjórum stigum á eftir Tékklandi og Króatíu, og á því prýðis möguleika á að komast á stórmót í fyrsta sinn eftir að hafa unnið tvo leiki í röð í riðlinum.

Stórkostlegur sigur Færeyja – Danir skoruðu sex
Frétt af mbl.is

Stórkostlegur sigur Færeyja – Danir skoruðu sex

Sigurinn í gær var sá fyrsti sem Færeyjar vinna með fjórum mörkum í keppnisleik en það hafði liðið áður gert í vináttuleik gegn Liechtenstein á síðasta ári. Þá vann liðið einnig 4:0 og hefur sömuleiðis unnið Liechtenstein 5:1 í vináttuleik árið 2021.

Eru þetta þrír stærstu sigrarnir í sögu þjóðarinnar. Færeyjar unnu síðast tvo keppnisleiki í röð árið 2020, í D-deild Þjóðadeildarinnar.

28 ár eru síðan Færeyjar unnu tvo keppnisleiki í röð í undankeppni HM en þá vann liðið Möltu tvisvar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þang hreinsað af göngustígum í allan dag Áhætta á brúnni verði metin Hefði verið hægt að stöðva stríðið fyrr Of margir nota kennsluaðferðir sem litlu skila
Fleira áhugavert
Áhætta á brúnni verði metin Hefði verið hægt að stöðva stríðið fyrr Gatan þrengd eftir banaslys Verst að heyra öskrin