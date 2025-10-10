Tuttugasta liðið tryggði HM-sætið

Alsír varð í gær 20. liðið sem tryggir sér sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar.
Alsír vann öruggan útisigur á Sómalíu, 3:0, í G-riðli undankeppni Afríku og varð þar með fjórða Afríkuliðið sem tryggir sæti sitt á heimsmeistaramótinu.
Áður höfðu Egyptaland, Marokkó og Túnis tryggt sæti sín í gegnum undankeppni Afríku.
Þrátt fyrir að leikurinn hafi verið skráður útileikur fór hann fram á heimavelli Alsír. Mohamed Amoura skoraði tvö mörk og Riyad Mahrez eitt.
Alsír tók síðast þátt á HM 2014 og því verða liðin tólf ár frá síðustu þátttöku.