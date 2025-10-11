Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.10.2025 | 10:25

Heimir: Við þurfum fullkominn leik

Heimir Hallgrímsson.
Heimir Hallgrímsson. Ljosmynd/Írska knattspyrnusambandiö

Heim­ir Hall­gríms­son, þjálf­ari írska karla­landsliðsins í knatt­spyrnu, sagði að liðið þurfi að eiga nánast fullkominn leik til að ná góðum úrslitum í undankeppni HM gegn Portúgal í dag.

Írland er á botni F-riðils með eitt stig eftir tvo leiki, Ungverjaland er í þriðja með eitt stig, Armenía er í öðru sæti með þrjú stig og Portúgal á toppi riðilsins með sex stig.

„Í fyrsta lagi vitum við að við þurfum að eiga nánast fullkominn leik til að fá eitthvað út úr honum og ef það gerist þá eigum við möguleika á að stela stigi eða vinna leikinn.

Auðvitað þurfum við að reyna að halda hreinu, það gerir hlutina alltaf auðveldari. En til þess að leikmennirnir eigi góðan leik, já, þá myndu þeir örugglega hafa meiri trú og það myndi gefa þeim meira sjálfstraust. Það var tekið frá okkur, ef ég má orða það þannig, í Armeníu.“

mbl.is
Fleira áhugavert
„Hef áhyggjur af mér sjálfri því ég les svo lítið“ Framkvæmt í heimildarleysi Vilja geta refsað kaupendum IPTV Þjóðin verður fátækari
Fleira áhugavert
Magga Stína laus úr haldi Ísraela Leggið tímanlega af stað Þetta voru verstu ár lífs míns Óskýr stjórnarskrá veikasti bletturinn
Loka