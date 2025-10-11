Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.10.2025 | 19:00

Jafntefli í Flórens

Cecilía Rán stóð í marki Inter Milanó í dag.
Cecilía Rán stóð í marki Inter Milanó í dag. Ljósmynd/Inter

Fiorentina og Inter Mílanó gerðu 2:2 jafntefli í ítölsku A-deildinni í fótbolta kvenna í dag.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir lék allan leikinn í liði Inter en Karólína Lea Vilhjámsdóttir var ekki í leikmannahópnum. Katla Tryggvadóttir sat allan tímann á bekknum hjá Fiorentina.

Hin norsk-íslenska Iris Ómarsdóttir liðsfélagi Kötlu skoraði seinna mark Fiorentina í leiknum. En hún á leiki fyrir öll yngri landslið Noregs. 

Ítalska deildin fór nýlega af stað og er Inter með 4 stig eftir 2 leiki en Fiorentina í 8. sæti með 1 stig eftir tvo leiki.

