Jafntefli í Flórens

Fiorentina og Inter Mílanó gerðu 2:2 jafntefli í ítölsku A-deildinni í fótbolta kvenna í dag.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir lék allan leikinn í liði Inter en Karólína Lea Vilhjámsdóttir var ekki í leikmannahópnum. Katla Tryggvadóttir sat allan tímann á bekknum hjá Fiorentina.
Hin norsk-íslenska Iris Ómarsdóttir liðsfélagi Kötlu skoraði seinna mark Fiorentina í leiknum. En hún á leiki fyrir öll yngri landslið Noregs.
Ítalska deildin fór nýlega af stað og er Inter með 4 stig eftir 2 leiki en Fiorentina í 8. sæti með 1 stig eftir tvo leiki.