Miðvörður Liverpool kemur ekki til Íslands

Ibrahima Konaté, leikmaður Liverpool, verður ekki með franska landsliðinu í fótbolta þegar það mætir Íslandi á Laugardalsvelli næstkomandi mánudag.
Konate er að fara aftur til Liverpool-borgar samkvæmt franska blaðinu L'Équipe en hann kom ekki til sögu í 3:0-sigri Frakklands gegn Aserbaídsjan í gær.
Konate kom meiddur inn í verkefnið og var ekki með liðinu á æfingum fyrstu dagana.
Franska landsliðið kemur til landsins í dag en verður án stjörnuleikmanna á borð við Konate, Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé.
Benjamin Pavard leikmaður Marseille kemur í stað Konate