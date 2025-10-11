Þjálfari Svía undir mikilli pressu

Aðdáendur sænska landsliðsins í fótbolta eru vægast sagt óánægðir með landsliðsþjálfara sinn Danann Jon Dahl Tomasson.
Púað var á þjálfarann og borðar með skilaboðunum „bölvaður Dani“ og „stígðu frá borði“ var beint til Tomasson. Svíþjóð tapaði 2:0 fyrir Sviss í gærkvöldi í undankeppni HM 2026.
Svíar hafa aðeins fengið eitt stig úr fyrstu þremur leikjum sínum og eru neðstir í riðlinum og þurfa nauðsynlega á sigri að halda í næsta leik sínum gegn Kosovo á mánudag.
„Þetta er mikil vanvirðing. Hann hefur gengið í gegnum margt, en hann er bara mannlegur. Allir geta skilið hvernig það er að vera kallaður bölvaður Dani,“ segir Stefan Pettersson, íþróttastjóri sænska knattspyrnusambandsins.
„Ég man ekki eftir að þetta hafi nokkurn tímann gerst, og mér finnst það mjög sorglegt. Það var líka ótrúlega sorglegt að heyra áhorfendur baula á meðan svissneski þjóðsöngurinn var spilaður,“ segir Pettersson ennfremur.
„Ég skil aðdáendurna, þeir vilja að við vinnum leiki og náum í úrslit. Fótbolti er leikur tilfinninga og allt er svart eða hvítt. Þetta er eitthvað sem við verðum að lifa með og eina leiðin til að gera það er með því að vinna leiki,, sagði Jon Dahl Tomasson eftir tapið á föstudag.
Sænski fjölmiðillinn Fotbollskanalen greindi frá því eftir tapið að sænska knattspyrnusambandið hefði haldið krísufund til að ræða framtíð þjálfarans.
Kim Källström, forseti sænska knattspyrnusambandsins, sendi frá sér stuðningsyfirlýsingu til þjálfarans eftir tap Svía gegn Kosovo í september en ljóst er að pressan á Tomasson mun halda áfram að aukast nái Svíar ekki að snúa gengi sínu við.