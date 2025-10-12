Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.10.2025 | 10:15 | Uppfært 10:30

Dagur skoraði í grátlegu tapi

Dagur Dan Þórhallsson með boltann gegn Inter Miami. AFP/Leonardo Fernandez

Dagur Dan Þórhallsson skoraði mark Orlando City í tapi fyrir Vancouver Whitecaps, 2:1, í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í nótt þegar liðin mættust á heimavelli Orlando á Flórída.

Orlando City er í sjöunda sæti Austurdeildarinnar með 53 stig þegar ein umferð er eftir í deildakeppninni. Sjö efstu liðin fara beint í úrslitakeppnina en liðin í áttunda og níunda sæti fara í umspil. Chicago Fire og Columbus Crew eru einu og tveimur stigum á eftir Orlando fyrir lokaumferðina og liðin þrjú berjast því um eitt öruggt sæti í úrslitakeppninni.

Dagur skoraði fyrsta mark leiksins á 24. mínútu og var Orlando með forystuna þar til stutt var eftir af leiknum en á 81. mínútu jafnaði Nelson Pierre metin fyrir Vancouver. 

Það var síðan sjálfur Thomas Müller sem skoraði sigurmark kanadíska liðsins undir blálok leiksins, 2:1. 

Þetta var þriðja mark Dags á tímabilinu en hann hefur leikið 30 af 33 leikjum Orlando í deildinni í ár.

Thomas Müller, lengst til hægri, skoraði sigurmark Vancouver. AFP/Rich Lam
