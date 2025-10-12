Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.10.2025 | 21:34

Gætu komist í umspilið með því að tapa

Ljósbláir San Marínómenn eru með markatöluna 1:32 í sjö leikjum …
Ljósbláir San Marínómenn eru með markatöluna 1:32 í sjö leikjum í undankeppni HM en gætu samt farið í umspilið. AFP/Georg Hochmuth

Útlit er fyrir að San Marínó geti hagnast á því að tapa með miklum mun gegn Rúmeníu í síðasta leik sínum í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu.

Flest bendir til þess að ef Rúmenía nær öðru sæti í H-riðli undankeppninnar og kemst þar með í umspil, komi það í hlut San Marínó að fara í umspil um sæti á HM.

San Marínó vann sinn riðil í D-deild Þjóðadeildarinnar. Aukasætin í umspili Evrópu fyrir HM 2026 sem fram fer í mars á næsta ári falla í skaut þjóðum sem hafa unnið sína riðla í Þjóðadeildinni og þess vegna á smáþjóðin möguleika á sæti þar.

En áður en að þessu kemur leika Bosnía og Rúmenía, liðin í öðru og þriðja sæti H-riðils, og vinni Bosnía leikinn eru Rúmenar úr leik áður en þeir mæta San Marínó.

Ef Rúmenar ná í stig í Bosníu 15. nóvember gætu þeir náð öðru sætinu í riðlinum með sigri á San Marínó á heimavelli 18. nóvember, og þar gæti hvert mark skipt máli.

Ef Rúmenar enda hins vegar í þriðja sæti riðilsins fara þeir í umspil sem ein af þjóðunum sem vann sinn riðil í Þjóðadeildinni og þá kemst San Marínó ekki þangað.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þetta verður langt kvöld Hamas þrýsta á Ísraela um lausn þekktra fanga 50 þúsund snúa aftur til Gasaborgar í dag „Óska þeim Snorra og Ingibjörgu alls góðs“
Fleira áhugavert
„Ertu pabbi Magnúsar?“ Ver hundruð milljóna króna framlög ríkisins „Þarf að hætta að gera fyrirsjáanleg mistök“ Alls kyns ósannindi sögð um húsið