Hættir eftir erfitt tap

Dragan Stojkovic á hliðarlínunni gegn Albaníu.
Dragan Stojkovic á hliðarlínunni gegn Albaníu.

Dragan Stojkovic hefur ákveðið að hætta sem þjálfari karlalandsliðs Serbíu í fótbolta en ákvörðunin kemur í kjölfar taps Serba fyrir Albaníu í undankeppni HM í Serbíu í gærkvöldi. 

Þetta var annað tap Serba í röð og er liðið með sjö stig í þriðja sæti K-riðils, fjórum stigum á eftir Albaníu en með leik til góða. 

Stojkovic tók við Serbum árið 2021 og stýrði liðinu á HM í Katar 2022 og EM í Þýskalandi í fyrra. Í hvorugt skipti tókst Serbum að komast upp úr riðlinum. 

Stojkovic sendi sjálfur inn uppsagnarbréf og samþykkti serbneska knattspyrnusambandið það. 

Tap gegn Albaníu er sérlega slæmt í Serbíu en samskipti þjóðanna hafa verið einkum stirð í áratugi.  

