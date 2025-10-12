Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.10.2025 | 18:00

Magnaður sigur Færeyinga í Þórshöfn

Færeyingar áttu draumalandsleikjahlé.
Færeyingar áttu draumalandsleikjahlé. Ljósmynd/Færeyska knattspyrnusambandið

Færeyjar unnu frábæran sigur á Tékklandi, 2:1, í L-riðlinum í undankeppni HM karla í fótbolta á Þórsvelli í Þórshöfn í dag. 

Færeyingar eru í þriðja sæti riðilsins með 12 stig, stigi á eftir toppliðum Króatíu og Tékklands. Færeyjar eiga því enn séns á að vinna riðilinn eða komast í umspil en síðasti leikur liðsins verður gegn Króatíu. Króatar eiga þá tvo leiki til góða á Færeyjar og Tékkland. 

Færeyjar unnu báða leiki sína í þessum landsleikjaglugga en á fimmtudaginn var sigraði liði Svarfjallaland, 4:0. 

Hanus Sörensen kom Færeyjum yfir á 67. mínútu en Adam Karabec jafnaði metin fyrir Tékka á 78., 1:1. 

Það var síðan Martin Agnarsson sem skoraði sigurmark Færeyja á 81. mínútu. 

Gunnar Vatnhamar, leikmaður nýkrýndra Íslandsmeistara Víkings R., lék allan leikinn í vörn Færeyja og Jóan Símun Edmundsson leikmaður KA spilaði í 55 mínútur frammi. 

