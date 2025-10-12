Mögnuð tölfræði Lionels Messi

Argentínski knattspyrnusnillingurinn Lionel Messi skoraði tvö mörk og lagði eitt upp í stórsigri Inter Miami á Atlanta United, 4:0, í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í Miami í Flórída í nótt.
Inter Miami er í þriðja sæti Austurdeildarinnar með 62 stig þegar ein umferð er eftir af deildarkeppninni. Liðið verður því með í úrslitakeppninni.
Lionel Messi skoraði fyrsta og síðasta mark Inter Miami en Jordi Alba og Luis Suárez skoruðu annað og þriðja. Gamla bandið frá Barcelona var því í miklu stuði í nótt.
Messi hefur átt frábært tímabil í Bandaríkjunum en hann er kominn með 26 mörk og 15 stoðsendingar í aðeins 27 leikjum.