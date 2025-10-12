Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.10.2025 | 10:42

Mögnuð tölfræði Lionels Messi

Lionel Messi og Luis Suárez skoruðu báðir.
Lionel Messi og Luis Suárez skoruðu báðir. AFP/Rich Storry

Argentínski knattspyrnusnillingurinn Lionel Messi skoraði tvö mörk og lagði eitt upp í stórsigri Inter Miami á Atlanta United, 4:0, í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í Miami í Flórída í nótt. 

Inter Miami er í þriðja sæti Austurdeildarinnar með 62 stig þegar ein umferð er eftir af deildarkeppninni. Liðið verður því með í úrslitakeppninni. 

Lionel Messi skoraði fyrsta og síðasta mark Inter Miami en Jordi Alba og Luis Suárez skoruðu annað og þriðja. Gamla bandið frá Barcelona var því í miklu stuði í nótt. 

Messi hefur átt frábært tímabil í Bandaríkjunum en hann er kominn með 26 mörk og 15 stoðsendingar í aðeins 27 leikjum. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Bergþór hættir við framboð til varaformanns Líkamsárás fyrir utan skemmtistað „Óska þeim Snorra og Ingibjörgu alls góðs“ Viðbúin hinu versta en vona það besta
Fleira áhugavert
Bergþór hættir við framboð til varaformanns Líkamsárás fyrir utan skemmtistað Þetta voru verstu ár lífs míns Ég hef engin mörk