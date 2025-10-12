Nálægt því að verða meistari í tveimur löndum

Brann tók stórt skref í átt að Noregsmeistaratitlinum í fótbolta þegar liðið sigraði meistara Vålerenga, 4:2, í úrvalsdeild kvenna í Osló í dag.
Eftir sigurinn er Brann komið með 62 stig, sjö stigum meira en Vålerenga þegar aðeins fjórir leikir eru eftir.
Leikurinn var viðburðarríkur því Vålerenga skoraði fyrstu tvö mörk leiksins á 2. og 6. mínútu. Brann var hins vegar enga stund að jafna en á 11. mínútu var staðan orðin jöfn, 2:2. Brann komst síðan yfir undir lok fyrri hálfleiks og bætti við marki í þeim seinni.
Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers kom inn á 76. mínútu hjá Brann en verði liðið meistari þá verður hún meistari í tveimur löndum á sama árinu. Diljá varð nefnilega belgískur meistari með Leuven áður en hún færði sig yfir til Noregs eftir EM í sumar.
Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn á 60. mínútu hjá Vålerenga en Arna Eiríksdóttir var á bekknum.
Selma Sól Magnúsdóttir var þá meidd þegar Rosenborg vann risastóran 8:0-sigur á Hönefoss í Þrándheimi. Rosenborg er með 52 stig í þriðja sæti.