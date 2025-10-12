Noregur annað af tveimur bestu landsliðum Evrópu

Norðmenn hafa spilað gjörsamlega frábærlega í undankeppni HM karla í fótbolta en norska liðið sigraði Ísrael, 5:0, í Osló í gær.
Norska liðið er í toppsæti I-riðilsins með fullt hús stiga eða 18 eftir sex leiki, Norðmenn eru búnir að skora 29 mörk í sex leikjum og hafa aðeins fengið á sig þrjú.
Noregur vann meðal annars Ítalíu, 3:0, á heimavelli og Moldóvu, 11:1. Sigur gegn Eistlandi á heimavelli í næstu umferð ætti að duga til að senda Norðmenn beint á HM en liðið mætir Ítalíu í síðasta leik. Norska liðið er með miklu betri markatölu en Ítalía og þyrfti eitthvað stjarnfræðilegt að gerast til þess að það yrði sætaskipti þá.
Ran Ben-Shimon, þjálfari ísraelska landsliðsins, hrósaði Norðmönnum í hástert eftir leikinn og vill meina að Noregur sé annað af tveimur bestu landsliðum Evrópu, ásamt Evrópumeisturum Spánar.
„Ég vil meina að Noregur sé annað af tveimur bestu liðum Evrópu ásamt Spáni. Ég bjóst við miklu en norska liðið kom mér samt á óvart,“ sagði Ben-Shimon á blaðamannafundi.