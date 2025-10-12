Norsku stjörnurnar fá að hvíla sig

Stjörnuframherjinn Erling Haaland, leikmaður Manchester City á Englandi, er á meðal þeirra sem fá að hvíla sig og þarf ekki að spila vináttulandsleik Noregs gegn Nýja-Sjálandi næsta þriðjudagskvöld.
Norðmenn unnu afar sannfærandi sigur á Eistlandi, 5:0, í undankeppni HM í fótbolta í gær og eru einu skrefi frá því að tryggja sér sæti á HM.
Ásamt Haaland fá Alexander Sörloth, leikmaður Atlético Madrid á Spáni, Julian Ryerson, leikmaður Dortmund í Þýskalandi. og Fredrik Björkan, leikmaður Bodö/Glimt í Noregi, allir hvíld.
Ståle Solbakken þjálfari Noregs sagði VG frá þessu en ástæðan fyrir hvíldinni er að leikmennirnir hafa verið undir miklu álagi, bæði í sínum deildum og Evrópukeppnum.