Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.10.2025 | 9:00

Stjóraskipti þrátt fyrir góða byrjun

Sébastien Pocognoli er nýr stjóri Mónakó.
Sébastien Pocognoli er nýr stjóri Mónakó. Ljósmynd/WorldFootball.net

Sébastien Pocognoli var tilkynnur sem nýr knattspyrnustjóri franska félagsins AS Mónakó í gær. Pocognoli var stjóri hjá Royale Union SG en félagið varð belgískur meistari á síðustu leiktíð undir hans stjórn.

Austurríski þjálfarinn Adi Hütter var látinn taka poka sinn á föstudag. Hütter tók við Mónakó fyrir tveimur árum. Mónakó fór ágætlega af stað á leiktíðinni en hefur unnið aðeins einn af síðustu fimm leikjum og því fékk Hütter sparkið.

Mónakó er í 5. sæti frönsku 1. deildarinnar með 13 stig og aðeins þremur stigum frá toppliði París SG og því koma stjóraskiptin nokkuð á óvart.



mbl.is
Fleira áhugavert
Þetta voru verstu ár lífs míns „Ertu pabbi Magnúsar?“ Líkamsárás fyrir utan skemmtistað „Hef áhyggjur af mér sjálfri því ég les svo lítið“
Fleira áhugavert
Þetta voru verstu ár lífs míns „Óska þeim Snorra og Ingibjörgu alls góðs“ Ég hef engin mörk Heita því að eyðileggja öll neðanjarðargöng Hamas