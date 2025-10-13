Hefur áhyggjur af starfinu eftir tap gegn Færeyjum

Ivan Hasek, þjálfari karlaliðs Tékklands í fótbolta, hefur áhyggjur af starfi sínu eftir óvænt 2:1-tap á útivelli gegn Færeyjum í undankeppni HM í gærkvöldi.
Færeyjar fylgdu 4:0-sigrinum glæsilega á Svartfjallalandi með öðrum sigri á Tékklandi en tapið þykir vandræðalegt fyrir tékkneskan fótbolta.
„Ég vil biðjast afsökunar á þessari frammistöðu, ég ber ábyrgð á henni. Að tapa svona mikilvægum leik er óásættanlegt,“ er haft eftir Pavel Nedved, formanni tékkneska knattspyrnusambandsins, á heimasíðu þess.
„Ég ræð þessu ekki. Ég vil halda áfram en kannski var þetta minn síðasti leikur,“ sagði landsliðsþjálfarinn Ivan Hasek á blaðamannafundi eftir leik.