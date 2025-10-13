Lék í nokkrar sekúndur og meiddist

Fyrsti leikur knattspyrnumannsins Yves Bissouma, miðjumanns Tottenham Hotspur, á tímabilinu fór ekki eins og best verður á kosið. Bissouma entist aðeins í nokkrar sekúndur með landsliði Malí í gær.
Hann hefur verið úti í kuldanum hjá Tottenham á tímabilinu en kom inn á sem varamaður á 66. mínútu í 4:1-sigri Malí á Madagaskar í undankeppni HM 2026 í gær.
Um 20 sekúndum síðar náði Bissouma boltanum, leikmaður Madagaskar braut á honum og Bissouma lá sárþjáður eftir.
Ekki liggur fyrir að svo stöddu hve alvarleg meiðslin eru en hann var borinn þjakaður af velli. Bissouma er nýbúinn að jafna sig á hnémeiðslum.
Bissouma was stretchered off for Mali just seconds into his first appearance of the season, and was visibly distressed.— Spurs Insider (@SpursInsider183) October 12, 2025
Get well soon, Biss 🤍❤️🩹 pic.twitter.com/oydQtSnB5C