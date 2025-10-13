Naumur sigur Þjóðverja – Svíþjóð tapaði

Þýskaland vann nauman útisigur á Norður-Írlandi, 1:0, í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld. Nick Woltemade, framherji Newcastle, skoraði sigurmarkið á 31. mínútu.
Slóvakía vann Lúxemborg, 2:0, í sama riðli. Þýskaland og Slóvakía eru efst með níu stig, Norður-Írland í þriðja með sex. Lúxemborg er án stiga.
Kósovó gerði sér lítið fyrir og vann útisigur á Svíþjóð, 1:0. Fisnik Asllani skoraði sigurmarkið á 32. mínútu. Slóvenía og Sviss skildu jöfn, 0:0.
Sviss er í toppsætinu með tíus tig, Kósovó í öðru með sjö, Slóvenía með þrjú og Svíþjóð aðeins eitt stig.
Belgía gerði góða ferð til Wales og vann 4:2. Kevin De Bruyne skoraði tvö mörk og þeir Thomas Meunier og Leandro Trossard skoruðu einnig.
Joe Rodon og Nathan Broadhead skoruðu mörk Wales. Norður-Makedónía og Kasakstan gerðu jafntefli á heimavelli fyrrnefndu þjóðarinnar, 1:1.
Belgía er í toppsætinu með 14 stig, Norður-Makedónía í öðru með 13, Wales í þriðja með tíu, Kasakstan fjórða með sjö og Liechtenstein rekur lestina án stiga.