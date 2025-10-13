Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.10.2025 | 20:41

Úkraína vann í riðli Íslands

Úkraína vann sinn annan sigur í röð í riðlinum.
Úkraína vann sinn annan sigur í röð í riðlinum. mbl.is/Birta Margrét

Úkraína hafði betur gegn Aserbaídsjan 2:1, í riðli Íslands í undankeppni HM karla í fótbolta en leikið var í Wroclaw í Póllandi og var leikurinn heimaleikur Úkraínu.

Frakkland er á toppi riðilsins með tíu stig, Úkraína í öðru með sjö, Ísland í þriðja með fjögur og Aserbaídsjan rekur lestina með eitt stig.

Oleksii Hutsuliak kom Úkraínu yfir á 30. mínútu og stefndi allt í að Úkraínumenn yrðu með eins marks forskot í hálfleik.

Vitaliy Mykolenko jafnaði hins vegar fyrir Aserbaídsjan á þriðju mínútu uppbótartímans í fyrri hálfleik með sjálfsmarki.

Úkraína komst aftur yfir á 64. mínútu þegar Ruslan Malinovskyi skoraði, 2:1, og reyndist þar sigurmark leiksins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mikið rætt um fjölþátta ógnir Þetta verður langt kvöld Nýju frumvarpi harðlega mótmælt Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi
Fleira áhugavert
Umhverfismat vegna Sundabrautar birt Trump: Sögulegt upphaf nýrra Mið-Austurlanda „Og hvernig á svo að lát´ann í gang?" Mikið rætt um fjölþátta ógnir