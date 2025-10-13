Úkraína vann í riðli Íslands

Úkraína hafði betur gegn Aserbaídsjan 2:1, í riðli Íslands í undankeppni HM karla í fótbolta en leikið var í Wroclaw í Póllandi og var leikurinn heimaleikur Úkraínu.
Frakkland er á toppi riðilsins með tíu stig, Úkraína í öðru með sjö, Ísland í þriðja með fjögur og Aserbaídsjan rekur lestina með eitt stig.
Oleksii Hutsuliak kom Úkraínu yfir á 30. mínútu og stefndi allt í að Úkraínumenn yrðu með eins marks forskot í hálfleik.
Vitaliy Mykolenko jafnaði hins vegar fyrir Aserbaídsjan á þriðju mínútu uppbótartímans í fyrri hálfleik með sjálfsmarki.
Úkraína komst aftur yfir á 64. mínútu þegar Ruslan Malinovskyi skoraði, 2:1, og reyndist þar sigurmark leiksins.