Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 19:09

Á HM í annað sinn

Leikmenn Katar fagna marki í kvöld.
Leikmenn Katar fagna marki í kvöld. AFP/Karim Jaafar

Katar tryggði sér í kvöld sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó með því að leggja Sameinuðu arabísku furstadæmin að velli, 2:1, í hreinum úrslitaleik í undankeppni Asíu um sæti á mótinu.

Katar tekur þar með þátt á heimsmeistaramóti í annað sinn í sögunni og í annað sinn í röð en liðið var gestgjafi á HM 2022.

Sameinuðu arabísku furstadæmin eiga enn möguleika á að komast á mótið en liðið fer í umspil tveggja Asíuliða um eitt sæti í umspili milli liða frá fimm mismunandi álfum.

Boualem Khoukhi kom Katar í forystu í upphafi síðari hálfleiks og Pedro Miguel tvöfaldaði hana svo rúmum stundarfjórðungi fyrir leikslok.

Tarek Salman fékk beint rautt spjald í liði Katars einni mínútu fyrir leikslok og Sultan Adil minnkaði svo muninn fyrir furstadæmin á áttundu mínútu uppbótartíma.

Katar hélt út og tryggði sér sigurinn og þar með sætið á heimsmeistaramótinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni Flugumferðarstjórar boða hrinu verkfallsaðgerða Segir dóminn fullnaðarsigur fyrir lánþega Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun á sunnudag
Fleira áhugavert
„Greinilegt að það er styttra í vaxtalækkun“ Ólöglegir skilmálar en sleppa við afleiðingar Bruninn á Siglufirði: Hafa ekki farið inn í húsið Trump við Kristrúnu: Munum standa við okkar