Á HM í annað sinn

Katar tryggði sér í kvöld sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó með því að leggja Sameinuðu arabísku furstadæmin að velli, 2:1, í hreinum úrslitaleik í undankeppni Asíu um sæti á mótinu.
Katar tekur þar með þátt á heimsmeistaramóti í annað sinn í sögunni og í annað sinn í röð en liðið var gestgjafi á HM 2022.
Sameinuðu arabísku furstadæmin eiga enn möguleika á að komast á mótið en liðið fer í umspil tveggja Asíuliða um eitt sæti í umspili milli liða frá fimm mismunandi álfum.
Boualem Khoukhi kom Katar í forystu í upphafi síðari hálfleiks og Pedro Miguel tvöfaldaði hana svo rúmum stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Tarek Salman fékk beint rautt spjald í liði Katars einni mínútu fyrir leikslok og Sultan Adil minnkaði svo muninn fyrir furstadæmin á áttundu mínútu uppbótartíma.
Katar hélt út og tryggði sér sigurinn og þar með sætið á heimsmeistaramótinu.