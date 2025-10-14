Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 10:40

Coote játaði sök – tekinn með barnaníðsefni

David Coote.
David Coote. AFP/Paul Ellis

Enski knattspyrnudómarinn David Coote játaði sök þegar hann fór fyrir dómara í Nottingham í dag en hann var á dögunum ákærður fyrir vörslu barnaníðsefnis.

Refsing Cootes hefur ekki verið ákveðin en hann þarf að mæta fyrir dómara aftur 11. desember næstkomandi.

Samkvæmt The Guardian er um alvarlegustu tegund brots af þessu tagi að ræða, þar sem börn sjást í grófum kynferðislegum athöfnum.

Coote var á síðasta ári rekinn sem dómari í ensku úrvaldsdeildinni fyrir myndskeið þar sem hann hraunaði yfir Jürgen Klopp, þáverandi stjóra Liverpool.

Coote var einnig rekinn frá UEFA eftir að myndskeið þar sem hann sást taka hvítt duft í nefið á meðan hann dæmdi á EM 2024 fór í dreifingu.

Coote tekinn með barnaníðsefni
Frétt af mbl.is

Coote tekinn með barnaníðsefni
Úrskurðaður í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp
Frétt af mbl.is

Úrskurðaður í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp
mbl.is
Fleira áhugavert
Segir reglugerð auka áhættu Svarið kom á óvart: Allar bækurnar á ensku Fullyrða ranglega að Íslandsbólan sé sprungin Vilja frekar samstarf en sameiningu
Fleira áhugavert
Skjárinn í Mjódd er kominn í lag Deildi heimili með Ratcliffe án þess að fá rönd við reist Eldar loga inn í nóttina á Siglufirði Trump: Sögulegt upphaf nýrra Mið-Austurlanda