Fara á HM í fyrsta sinn í 16 ár

Suður-Afríka tryggði sér í dag sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó með því að vinna Rúanda 3:0 í lokaumferð C-riðils undankeppninnar í Afríku.
Mikil spenna var fyrir lokaumferðina þar sem Benín var á toppnum, Suður-Afríka í öðru sæti og Nígería í þriðja sæti.
Suður-Afríka vann riðilinn með 18 stigum, Nígería hafnar í öðru sæti með 17 stig og Benín í þriðja, einnig með 17.
Er þetta í fyrsta sinn síðan árið 2010, þegar Suður-Afríka var gestgjafi, sem þjóðin tekur þátt á heimsmeistaramóti.
Nígería, sem er alla jafna á meðal sterkustu Afríkuþjóðanna, tryggði sér sæti í fjögurra liða umspili, sem samanstendur af fjórum bestu liðunum sem hafna í öðru sæti í undankeppni Afríku, með 4:0-sigri á Benín.