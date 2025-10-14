Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 17:56

Fara á HM í fyrsta sinn í 16 ár

Leikmenn Suður-Afríku fagna marki.
Leikmenn Suður-Afríku fagna marki. AFP/Javier Torres

Suður-Afríka tryggði sér í dag sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó með því að vinna Rúanda 3:0 í lokaumferð C-riðils undankeppninnar í Afríku.

Mikil spenna var fyrir lokaumferðina þar sem Benín var á toppnum, Suður-Afríka í öðru sæti og Nígería í þriðja sæti.

Suður-Afríka vann riðilinn með 18 stigum, Nígería hafnar í öðru sæti með 17 stig og Benín í þriðja, einnig með 17.

Er þetta í fyrsta sinn síðan árið 2010, þegar Suður-Afríka var gestgjafi, sem þjóðin tekur þátt á heimsmeistaramóti.

Nígería, sem er alla jafna á meðal sterkustu Afríkuþjóðanna, tryggði sér sæti í fjögurra liða umspili, sem samanstendur af fjórum bestu liðunum sem hafna í öðru sæti í undankeppni Afríku, með 4:0-sigri á Benín.

