Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 17:13

Gæti misst af El Clásico

Robert Lewandowski í leik með Barcelona.
Robert Lewandowski í leik með Barcelona. AFP/Oli Scarff

Pólski knattspyrnumaðurinn Robert Lewandowski, sóknarmaður Barcelona, er að glíma við meiðsli og gæti af þeim sökum misst af stórleiknum gegn Real Madríd, El Clásico, í lok mánaðarins.

Lewandowski meiddist aftan í læri í 2:0-sigri Póllands á Litháen í undankeppni HM 2026 á sunnudag.

Hann verður í það minnsta ekki með um næstu helgi þegar Barcelona mætir Girona í spænsku deildinni.

Félagið hefur ekki viljað gefa út hversu lengi Lewandowski verður frá en spænski miðillinn Mundo Deportivo heldur því fram að fjarveran gæti numið allt að fjórum vikum og að því væru engar líkur á að hann verði með í El Clásico þann 26. október næstkomandi.

mbl.is
