Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 21:01

Hörð barátta milli Spánar og Tyrklands

Mikel Merino og Aymeric Laporte fagna í kvöld. AFP/Cesar Manso

Spánn er með fullt hús stiga eða 12 stig í efsta sæti E-riðils undankeppni HM 2026 karla í fótbolta eftir stórsigur gegn Búlgaríu, 4:0, í Valladolid í kvöld.

Mikel Merino skoraði tvívegis fyrir Spán og Mikel Oyarzabal eitt mark, þá skoraði Atanas Chemev sjálfsmark.

Í hinum leik riðilsins unnu Tyrkir öruggan sigur gegn Georgíu í Izmit, 4:1, þar sem Merih Demiral skoraði tvívegis fyrir Tyrkland og þeir Kenan Yildiz og Yunus Akgün sitt markið hvor. Giorgi Kochorashvili skoraði mark Georgíu.

Spánn er í efsta sæti riðilsins með 12 stig og Tyrkland fylgir fast á hæla Spánverja með 9 stig en liðin mætast í lokaumferð riðlakeppninnar í Sevilla þann 18. nóvember.

Georgía er í þriðja sætinu með 3 stig og Búlgaría er í því fjórða án stiga.

mbl.is
