Hvað er í gangi í Svíþjóð?

Svíþjóð tapaði á heimavelli gegn Kósovó, 1:0, í undankeppni HM karla í fótbolta í gærkvöldi. Sænska liðið hefur nú tapað þremur leikjum í röð í B-riðli og þar af tvisvar gegn Kósovó.
Sænska liðið er mjög vel mannað og byrjuðu Viktor Gyökeres, framherji Arsenal og Alexander Isak, framherji Liverpool, t.a.m. saman í framlínunni.
Þrátt fyrir það gengur hvorki né rekur hjá sænska liðinu, sem er í botnsæti riðilsins með aðeins eitt stig.
Fotboolskanalen greinir frá að eftir leik hafi Anthony Elanga, sem leikur með Newcastle, hafi hraunað yfir kerfið sem Jon Dahl Tomasson, danskur landsliðsþjálfari Svíþjóðar, lætur liðið spila.
Þá spyr blaðamaður miðilsins einfaldlega: „Hvað er í gangi hjá sænska liðinu?“