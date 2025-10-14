Ronaldo sló enn eitt metið

Portúgalski markahrókurinn Cristiano Ronaldo sló enn eitt markametið í kvöld þegar hann skoraði bæði mörk Portúgals í 2:2 jafntefli gegn Ungverjalandi í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu.
Ronaldo er langmarkahæsti karlinn í knattspyrnusögunni þegar kemur að landsliðsmörkum, en þau eru nú orðin 143. Auk þess á hann langflesta landsleiki karla, 225.
Í kvöld skoraði Ronaldo 40. og 41. mark sitt í undankeppni heimsmeistaramótsins og hefur enginn karl skorað jafn mörg mörk í undankeppninni.
Fyrra met átti Carlos Ruiz, sem skoraði á sínum tíma 39 mörk fyrir Gvatemala í undankeppni HM.