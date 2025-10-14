Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.10.2025 | 13:52 | Uppfært 14:43

Svíar ráku danska landsliðsþjálfarann

Jon Dahl Tomasson.
Daninn Jon Dahl Tomasson, sem á ættir að rekja til Íslands, hefur verið rekinn sem landsliðsþjálfari sænska karlalandsliðsins í fótbolta.

Þetta kemur fram í tilkynningu sænska knattspyrnusambandsins en Tomasson, sem er 49 ára gamall og átti íslenskan langafa, tók við sænska landsliðinu í febrúar á síðasta ári.

Daninn kom Svíum upp í B-deild Þjóðadeildarinnar á síðasta ári en liðinu hefur gengið afleitlega í undankeppni HM 2026 og situr á botni B-riðils með eitt stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar.

Úrslitin í yfirstandandi landsleikjaglugga virðast hafa fyllt mælinn hjá forráðamönnum sænska knattspyrnusambandsins en liðið tapaði fyrir Sviss og Kósovó á heimavelli í glugganum.

