Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu í knattspyrnu karla lentu ekki í neinum vandræðum með Púertó Ríkó þegar liðin mættust í vináttulandsleik í Fort Lauderdale í Flórída í Bandaríkjunum í nótt. Lauk leiknum með 6:0-sigri Argentínumanna.
Alexis Mac Allister skoraði tvívegis í fyrri hálfleik auk þess sem Gonzalo Montiel komst á blað.
Í síðari hálfleik bætti Lautaro Martínez við tveimur mörkum og Púertó Ríkó skoraði sjálfsmark.
Bandaríkin mættu þá Ástralíu í vináttulandsleik í Colorado og höfðu betur, 2:1.
Jordan Bos kom Áströlum yfir áður en Haji Wright skoraði tvívegis og tryggði Bandaríkjunum sigur.