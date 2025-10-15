Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.10.2025 | 15:13

Argentína skoraði sex – Bandaríkin unnu

Lionel Messi og Alexis Mac Allister fagna fyrsta marki leiksins, sem Mac Allister skoraði, í nótt. AFP/Megan Briggs

Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu í knattspyrnu karla lentu ekki í neinum vandræðum með Púertó Ríkó þegar liðin mættust í vináttulandsleik í Fort Lauderdale í Flórída í Bandaríkjunum í nótt. Lauk leiknum með 6:0-sigri Argentínumanna.

Alexis Mac Allister skoraði tvívegis í fyrri hálfleik auk þess sem Gonzalo Montiel komst á blað.

Í síðari hálfleik bætti Lautaro Martínez við tveimur mörkum og Púertó Ríkó skoraði sjálfsmark.

Bandaríkin mættu þá Ástralíu í vináttulandsleik í Colorado og höfðu betur, 2:1.

Jordan Bos kom Áströlum yfir áður en Haji Wright skoraði tvívegis og tryggði Bandaríkjunum sigur.

