Englendingurinn að taka við sænska landsliðinu?

Enski knattspyrnuþjálfarinn Graham Potter gæti tekið við sem landsliðsþjálfari sænska karlalandsliðsins.
Hinn íslenskættaði Jon Dahl Tomasson var rekinn í gær og var Potter stuttu síðar orðaður við starfið. Hann hefur sjálfur áhuga á því að taka við sænska liðinu.
„Landsliðsþjálfarastarf Svíþjóðar er stórt. Ég ber tilfinningar til Svíþjóðar, ég elska landið og sænskan fótbolta. Ég er til í að hjálpa hvernig sem ég get,“ sagði Potter við Fotbollskanalen.
Potter, sem stýrði sænska liðinu Östersund með ótrúlegum árangri á árunum 2011 til 2018, hefur einnig stýrt Swansea, Brighton, Chelsea og síðast West Ham.