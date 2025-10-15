Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.10.2025 | 9:21 | Uppfært 11:04

Englendingurinn að taka við sænska landsliðinu?

Graham Potter gæti tekið við sænska landsliðinu.
Graham Potter gæti tekið við sænska landsliðinu. AFP/Ian Kington

Enski knattspyrnuþjálfarinn Graham Potter gæti tekið við sem landsliðsþjálfari sænska karlalandsliðsins.

Hinn íslenskættaði Jon Dahl Tomasson var rekinn í gær og var Potter stuttu síðar orðaður við starfið. Hann hefur sjálfur áhuga á því að taka við sænska liðinu.

„Landsliðsþjálfarastarf Svíþjóðar er stórt. Ég ber tilfinningar til Svíþjóðar, ég elska landið og sænskan fótbolta. Ég er til í að hjálpa hvernig sem ég get,“ sagði Potter við Fotbollskanalen.

Potter, sem stýrði sænska liðinu Östersund með ótrúlegum árangri á árunum 2011 til 2018, hefur einnig stýrt Swansea, Brighton, Chelsea og síðast West Ham.

