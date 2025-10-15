Flytur úr landi ef liðið kemst ekki á HM

Gennaro Gattuso, þjálfari ítalska karlalandsliðsins í knattspyrnu, kveðst flytja af landi brott takist honum ekki að koma liðinu á HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Ítalía er öruggt með umspilssæti og getur enn unnið I-riðil og farið beint á mótið, en þarf þá að jafna topplið Noregs að stigum og vinna upp 16 marka mun.
„Ég tek heiðurinn af því ef markmiðið næst. Annars flyt ég burt frá Ítalíu.
Ég bý nú þegar nokkuð langt í burtu en þá myndi ég flytja ennþá lengra frá,“ sagði Gattuso á fréttamannafundi eftir 3:0-sigur á Ísrael í riðlinum í gærkvöldi.