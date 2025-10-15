Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.10.2025 | 21:45 | Uppfært 22:14

Nýliðinn með stórleik í ótrúlegum sigri

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir lagði upp tvö mörk í fræknum sigri.
Vigdís Lilja Kristjánsdóttir lagði upp tvö mörk í fræknum sigri. Ljósmynd/Anderlecht

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, nýliði í íslenska landsliðinu í knattspyrnu, lagði upp tvö marka Anderlecht þegar liðið vann dramatískan 3:2-sigur á Braga í framlengdum síðari leik liðanna í 2. umferð Evrópubikarsins í Portúgal í kvöld.

Anderlecht vann þar með einvígið samanlagt 4:3 og fer áfram í 16-liða úrslit.

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir
Frétt af mbl.is

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir

Um Íslendingaslag var að ræða þar sem Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir voru í byrjunarliði Braga og Vigdís Lilja hjá Anderlecht.

Braga náði forystunni á 18. mínútu áður en Vigdís Lilja lagði upp jöfnunarmark Anderlecht, sem Luna Vanzeir skoraði, skömmu fyrir leikhlé.

Staðan var ennþá 1:1 að loknum venjulegum leiktíma og samanlagt 2:2 og því þurfti að framlengja.

Í framlengingunni náði Braga forystunni á 95. mínútu en undir lok fyrri hálfleiks hennar jafnaði Anderlecht metin.

Þegar virtist stefna í vítaspyrnukeppni lagði Vigdís Lilja upp sigurmark Anderlecht fyrir Amelie Delabre og kom markið á lokamínútu framlengingarinnar.

Vigdís Lilja lék allan leikinn fyrir Anderlecht og Guðrún gerði slíkt hið sama fyrir Braga. Ásdís Karen var tekin af velli á 116. mínútu í framlengingunni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Innhólfin fylltust af öskrandi nemendum 50 ár frá útfærslu í 200 mílur Óttast að Sundabraut auki umferð um Grafarvog Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni
Fleira áhugavert
Mikið álag á bráðamóttökunni Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni Milljarði þegar verið eytt í Vörðuskóla 50 ár frá útfærslu í 200 mílur