Trent væntanlega með á Anfield

Trent Alexander-Arnold meiddist fyrir mánuði síðan.
Trent Alexander-Arnold meiddist fyrir mánuði síðan. AFP/Thomas Coex

Útlit er fyrir að Trent Alexander-Arnold, fyrrverandi leikmaður Liverpool, snúi aftur á Anfield með liði sínu Real Madríd þegar mætast í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í byrjun nóvember.

Alexander-Arnold hefur verið frá keppni vegna meiðsla undanfarinn mánuð og þótti sennilegt að hann myndi missa af endurkomunni á sinn gamla heimavöll.

En ef eitthvað er að marka hann sjálfan ætti bakvörðurinn sparkvissi að vera klár í slaginn á næstunni.

Alexander-Arnold birti mynd af sér á Instagram aðgangi sínum við æfingar með bolta hjá Real Madríd og skrifaði einfaldlega við hana: „Ég sný fljótlega aftur.“

