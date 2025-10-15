Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.10.2025 | 16:39

Tvöfaldur heimsmeistari lætur staðar numið

Christen Press í leik með bandaríska landsliðinu.
Christen Press í leik með bandaríska landsliðinu. AFP

Bandaríska knattspyrnukonan Christen Press, sem leikur með Angel City ásamt Sveindísi Jane Jónsdóttur, hefur tilkynnt að hún leggi skóna á hilluna að yfirstandandi tímabili loknu.

Press, sem er 36 ára sóknarmaður, hefur marga fjöruna sopið og varð til að mynda heimsmeistari með bandaríska landsliðinu árin 2015 og 2019.

Skoraði hún 64 mörk í 155 landsleikjum fyrir Bandaríkin frá 2013 til 2021.

Press lék í ensku A-deildinni með Manchester United og einnig í sænsku úrvalsdeildinni með Kopparbergs/Gautaborg og Tyresö.

Í heimalandinu var hún á mála hjá Utah Royals, Chicago Red Stars, magicJack og Pali Blues ásamt Angel City og er með 134 mörk í 255 leikjum í öllum keppnum á ferlinum.

mbl.is
