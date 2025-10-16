Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.10.2025 | 21:13

Dramatískur sigur hjá Glódísi og stöllum

Glódís Perla Viggósdóttir í leik með Bayern München.
Glódís Perla Viggósdóttir í leik með Bayern München. Ljósmynd/FC Bayern

Bayern München vann hádramatískan sigur á Juventus, 2:1, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu kvenna í kvöld.

Glódís Perla Viggósdóttir var á sínum stað í vörn Bayern með fyrirliðabandið og lék allan leikinn.

Um fyrsta sigur Bayern var að ræða í keppninni en liðið steinlá, 7:1, gegn Barcelona í fyrstu umferð.

Pernille Harder kom Bæjurum í forystu á 11. mínútu í kvöld áður en Eva Schatzer jafnaði metin sex mínútum síðar.

Þegar allt virtist stefna í jafntefli var það Lea Schüller sem skoraði sigurmark heimakvenna í Bayern á fimmtu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Nú er komið að skuldadögum“ Spurði hvort ráðherra ætli að kæfa fyrirtækið Hörð orðaskipti þegar frumvarpið var samþykkt Staðan þung á Landspítalanum
Fleira áhugavert
Í gæsluvarðhald vegna gruns um kynferðisbrot 1.000 ljósmyndir teknar af sama jöklinum Vonandi enginn íslenskur her á minni lífstíð Miðstjórn ASÍ uggandi vegna Húsavíkur