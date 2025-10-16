Dramatískur sigur hjá Glódísi og stöllum

Bayern München vann hádramatískan sigur á Juventus, 2:1, í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu kvenna í kvöld.
Glódís Perla Viggósdóttir var á sínum stað í vörn Bayern með fyrirliðabandið og lék allan leikinn.
Um fyrsta sigur Bayern var að ræða í keppninni en liðið steinlá, 7:1, gegn Barcelona í fyrstu umferð.
Pernille Harder kom Bæjurum í forystu á 11. mínútu í kvöld áður en Eva Schatzer jafnaði metin sex mínútum síðar.
Þegar allt virtist stefna í jafntefli var það Lea Schüller sem skoraði sigurmark heimakvenna í Bayern á fimmtu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma.