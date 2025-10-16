Engir ísraelskir stuðningsmenn leyfðir

Stuðningsmenn ísraelska knattspyrnufélagsins Maccabi Tel Aviv munu ekki fá að horfa á lið sitt þegar það heimsækir Aston Villa á Villa Park í Birmingham í Evrópudeildinni þann 6. nóvember næstkomandi.
Lögreglan í Vestur-Miðlöndum hefur áhyggjur af mögulegum mótmælum vegna ástandsins á Gasasvæðinu og telur sig ekki í stakk búið til að stemma stigu við þeim.
Ekki er talið að hægt verði að tryggja öryggi stuðningsmanna Maccabi Tel Aviv og því hafa stjórnvöld á svæðinu tekið þá ákvörðun að leyfa ekki neina stuðningsmenn gestaliðsins á Villa Park.
Er þessi ákvörðun einnig tekin með öryggi íbúa á svæðinu í huga.