Ensku Evrópumeistararnir á skotskónum

Beth Mead og Alessia Russo skoruðu mörk Arsenal þegar liðið heimsótti Benfica til Lissabon og vann 2:0 í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu.
Arsenal á titil að verja í Meistaradeildinni og var um fyrsta sigur liðsins að ræða í deildarkeppninni á tímabilinu, þar sem Skytturnar eru með þrjú stig eftir tvo leiki.
Auk þess að verða Evrópumeistarar með Arsenal urðu Mead og Russo það sömuleiðis með enska landsliðinu á EM 2025 í sumar.
Mead braut ísinn á 57. mínútu og Russo innsiglaði sigurinn einni mínútu fyrir leikslok eftir undirbúning Chloe Kelly, þriðja Englendingsins í liði Arsenal sem varð tvöfaldur Evrópumeistari í sumar.