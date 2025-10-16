Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.10.2025 | 22:03

Ensku Evrópumeistararnir á skotskónum

Alessia Russo skoraði fyrir Arsenal í kvöld.
Alessia Russo skoraði fyrir Arsenal í kvöld. AFP/Adrian Dennis

Beth Mead og Alessia Russo skoruðu mörk Arsenal þegar liðið heimsótti Benfica til Lissabon og vann 2:0 í 2. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu.

Arsenal á titil að verja í Meistaradeildinni og var um fyrsta sigur liðsins að ræða í deildarkeppninni á tímabilinu, þar sem Skytturnar eru með þrjú stig eftir tvo leiki.

Auk þess að verða Evrópumeistarar með Arsenal urðu Mead og Russo það sömuleiðis með enska landsliðinu á EM 2025 í sumar.

Mead braut ísinn á 57. mínútu og Russo innsiglaði sigurinn einni mínútu fyrir leikslok eftir undirbúning Chloe Kelly, þriðja Englendingsins í liði Arsenal sem varð tvöfaldur Evrópumeistari í sumar.

mbl.is
