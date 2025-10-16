Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.10.2025 | 12:20 | Uppfært 12:38

Gengur illa að finna nýjan stjóra

Danny Röhl tekur ekki við Rangers.
Danny Röhl tekur ekki við Rangers. Ljósmynd/Sheffield Wednesday

Skoska knattspyrnufélaginu Rangers gengur illa í leit sinni að nýjum knattspyrnustjóra en Russell Martin var rekinn í síðustu viku.

Steven Gerrard var efstur á óskalista félagsins en hann hafnaði að taka við liðinu í annað sinn.

Danny Röhl, fyrrverandi stjóri Sheffield Wednesday, hafnaði síðan starfinu í gær og heldur stjóraleitin því áfram.

Kevin Muscat, fyrrverandi leikmaður liðsins, kemur til greina en hann stýrir Shangai Port í Kína um þessar mundir.

Rangers er í áttunda sæti skosku úrvalsdeildarinnar með aðeins einn sigur í átta leikjum.

