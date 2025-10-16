Hollensku goðsögninni sparkað

Knattspyrnusamband Indónesíu hefur vikið Patrick Kluivert frá störfum sem landsliðsþjálfara karlaliðs þjóðarinnar.
Indónesía tapaði fyrir Sádi-Arabíu og Írak í landsleikjahléinu og á ekki lengur möguleika á að komast á HM í fyrsta skipti.
Kluivert var einn besti framherji heims er hann lék með Barcelona á árunum 1998 til 2004 og skoraði 90 mörk í 182 leikjum í efstu deild Spánar. Þá skoraði hann 40 mörk í 79 landsleikjum.
Verr hefur gengið að koma þjálfaraferlinum almennilega af stað. Hann hefur verið í níu þjálfarastörfum á síðustu fimmtán árum en gengið illa að endast.