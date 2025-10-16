Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.10.2025 | 11:40 | Uppfært 11:58

Hollensku goðsögninni sparkað

Patrick Kluivert missti vinnuna í dag.
Patrick Kluivert missti vinnuna í dag. AFP/Juni Kriswanto

Knattspyrnusamband Indónesíu hefur vikið Patrick Kluivert frá störfum sem landsliðsþjálfara karlaliðs þjóðarinnar.

Indónesía tapaði fyrir Sádi-Arabíu og Írak í landsleikjahléinu og á ekki lengur möguleika á að komast á HM í fyrsta skipti.

Kluivert var einn besti framherji heims er hann lék með Barcelona á árunum 1998 til 2004 og skoraði 90 mörk í 182 leikjum í efstu deild Spánar. Þá skoraði hann 40 mörk í 79 landsleikjum.

Verr hefur gengið að koma þjálfaraferlinum almennilega af stað. Hann hefur verið í níu þjálfarastörfum á síðustu fimmtán árum en gengið illa að endast.

