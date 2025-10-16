Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 16.10.2025 | 12:00 | Uppfært 12:41

Hvað gerir Trump þá?

Haíti á enn möguleika á að komast á HM.
Haíti á enn möguleika á að komast á HM. AFP/Orlando Sierra
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Undanfarna daga hefur fjöldinn allur af þjóðum tryggt sæti sín á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.

Sjálfur er ég alltaf spenntastur fyrir því að sjá þjóðir taka þátt í fyrsta sinn, kannski fyrir utan þegar Katar var gestgjafi á síðasta móti og sýndi svo um munaði að liðið átti bara alls ekki erindi á heimsmeistaramót.

Mótið var samt gott og kannski gerir Katar betur að þessu sinni. Tveir nýliðar á HM koma frá Asíu, Úsbekistan og Jórdanía.

Mesta gleði vekur að Grænhöfðaeyjar komust í fyrsta skipti á HM með því að vinna riðil sinn í undankeppni Afríku. Næstfámennasta þjóðin sem kemst á HM, á eftir Íslandi auðvitað.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Eigendur 6.000 bíla á Íslandi ekki sinnt innköllun Miðstjórn ASÍ uggandi vegna Húsavíkur Hörð orðaskipti þegar frumvarpið var samþykkt Bíða í „svartholi biðlistanna“
Fleira áhugavert
Miðstjórn ASÍ uggandi vegna Húsavíkur Næst ekki í menntamálaráðherra Óttast að Sundabraut auki umferð um Grafarvog Hafa engu svarað um Brákarborg