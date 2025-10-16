Hvað gerir Trump þá?

Undanfarna daga hefur fjöldinn allur af þjóðum tryggt sæti sín á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.
Sjálfur er ég alltaf spenntastur fyrir því að sjá þjóðir taka þátt í fyrsta sinn, kannski fyrir utan þegar Katar var gestgjafi á síðasta móti og sýndi svo um munaði að liðið átti bara alls ekki erindi á heimsmeistaramót.
Mótið var samt gott og kannski gerir Katar betur að þessu sinni. Tveir nýliðar á HM koma frá Asíu, Úsbekistan og Jórdanía.
Mesta gleði vekur að Grænhöfðaeyjar komust í fyrsta skipti á HM með því að vinna riðil sinn í undankeppni Afríku. Næstfámennasta þjóðin sem kemst á HM, á eftir Íslandi auðvitað.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.