Leyniskyttur á þakinu vegna Ísraels

Stuðningsmenn Ísraels á vellinum í Udine á þriðjudagskvöld.
Stuðningsmenn Ísraels á vellinum í Udine á þriðjudagskvöld. AFP/Stefano Rellandini

Mikill viðbúnaður var í Udine á Ítalíu þegar Ísrael kom í heimsókn fyrir leik liðanna í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla á þriðjudagskvöld.

Ítalskir miðlar greindu frá því að hátt í 10.000 mótmælendur og stuðningsmenn Palestínu væru væntanlegir við leikvanginn í Udine vegna komu ísraelska liðsins.

Vegna þess brá lögreglan í borginni á það ráð að koma leyniskyttum fyrir á þaki hótelsins sem ísraelska teymið dvaldi á. La Repubblica greindi frá.

Auk þess var mikill fjöldi lögregluþjóna á götum Udine í aðdraganda leiksins og í kringum hann til þess að sjá til þess að allt færi sómasamlega fram.

Stuðningsfólk Palestínu mótmælir komu ísraelska liðsins á götum Udine á …
Stuðningsfólk Palestínu mótmælir komu ísraelska liðsins á götum Udine á þriðjudag. AFP/Stefano Rellandini
