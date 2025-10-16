Pólska markavélin til Madrídar?

Pólski knattspyrnumaðurinn Robert Lewandowski mun væntanlega yfirgefa spænska stórliðið Barcelona eftir tímabilið.
Sport frá Spáni greinir frá því að Barcelona ætli ekki að bjóða sóknarmanninum nýjan samning en hann verður samningslaus eftir tímabilið.
Samkvæmt miðlinum hefur Atlético Madrid mikinn áhuga á Lewandowski og þá hefur hann einnig verið orðaður við félög í Tyrklandi, Englandi, Sádi-Arabíu og Bandaríkjunum.
Þá útilokar blaðamaður Sport ekki að Lewandowski leggi skóna á hilluna en hann er 37 ára gamall.