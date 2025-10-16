Stjarna Real í fangelsi?

Knattspyrnustjarnan Vinícius Júnior gæti átt yfir höfði sér fangelsisvist en hann fer fyrir dómara í heimalandinu Brasilíu 6. nóvember næstkomandi.
Ástæðan er kvörtun nágranna vegna afmælisveislu sem hann hélt stanslaust frá 19.–21. júlí þar sem mikill hávaði kom frá íbúð stórstjörnunnar.
Lögreglan mætti á staðinn og lækkaði Vinícius þá í græjunum í stutta stund, áður en veislan hélt áfram með miklum hávaða.
Spænska fréttaveitan EFE greinir frá því að 500 gestir hafi verið á staðnum. Engu var sparað til og komu nokkrir tónlistarmenn fram í afmælinu og var mikið um flugelda og annan hávaða.
Brasilíumaðurinn fær væntanlega væna sekt fyrir athæfið og í versta falli fangelsi, frá 15 dögum og upp í þrjá mánuði.