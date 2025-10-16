United með fullt hús

Manchester United vann sterkan 1:0-sigur á Atlético Madríd í annarri umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu kvenna í kvöld þrátt fyrir að hafa verið einum manni færri drjúga stund.
Man. United hefur þar með unnið báða leiki sína í Meistaradeildinni til þessa og er með fullt hús stiga, sex, eins og Barcelona, Wolfsburg og Lyon.
Fridolina Rolfö skoraði sigurmark Man. United á 24. mínútu en samherji hennar Dominique Janssen fékk beint rautt spjald á 41. mínútu.
Gestunum frá Manchester tókst að halda út einum færri en Alexia í liði Atlético fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt 16 mínútum fyrir leikslok.
Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og byrjun Rauðu djöflanna í deildarkeppninni gæti ekki verið betri.