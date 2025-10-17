Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 18:17

Áfall fyrir Arsenal

Leikmenn Arsenal ræða málin fyrir leik í Meistaradeildinni á þessu …
Leikmenn Arsenal ræða málin fyrir leik í Meistaradeildinni á þessu tímabili. AFP/Ben Stansall

Austurríska knattspyrnukonan Manuela Zinsberger, markvörður Arsenal, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné og er tímabili hennar því lokið.

Zinsberger varð fyrir meiðslunum á æfingu í vikunni og tilkynnti Arsenal að hún myndi gangast undir skurðaðgerð og verði frá það sem eftir er af nýhöfnu tímabilinu.

Markvörðurinn var í lykilhlutverki þegar Arsenal vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili en þá lék hún átta leiki í keppninni.

Zinsberger, sem er landsliðsmarkvörður Austurríkis, hafði ekki spilað á yfirstandandi tímabili þar sem hin hollenska Daphne van Domselaar hefur verið aðalmarkvörður.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður „Það er ekki útséð með framtíð PCC á Bakka“ Flensan er komin og einkenni skýr Ráðuneytinu heimilt að veita Ásthildi upplýsingar
Fleira áhugavert
Ráðuneytinu heimilt að veita Ásthildi upplýsingar Hver mistök geta haft banvænar afleiðingar Sérkennilegt samtal fyrir herlausa þjóð Uppsagnir hjá Sýn