Áfall fyrir Arsenal

Austurríska knattspyrnukonan Manuela Zinsberger, markvörður Arsenal, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné og er tímabili hennar því lokið.
Zinsberger varð fyrir meiðslunum á æfingu í vikunni og tilkynnti Arsenal að hún myndi gangast undir skurðaðgerð og verði frá það sem eftir er af nýhöfnu tímabilinu.
Markvörðurinn var í lykilhlutverki þegar Arsenal vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili en þá lék hún átta leiki í keppninni.
Zinsberger, sem er landsliðsmarkvörður Austurríkis, hafði ekki spilað á yfirstandandi tímabili þar sem hin hollenska Daphne van Domselaar hefur verið aðalmarkvörður.