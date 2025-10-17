Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 12:46

Fær ekki nýjan samning í spænsku höfuðborginni

Antonio Rüdiger.
Antonio Rüdiger. AFP/Thomas Coex

Þýski knattspyrnumaðurinn Antonio Rüdiger mun yfirgefa herbúðir Real Madrid á Spáni þegar samningur hans í spænsku höfuðborginni rennur út í sumar.

Það er spænski miðillinn Mundo Deportivo sem greinir frá þessu en Rüdiger, sem er 32 ára gamall, gekk til liðs við Real Madrid á frjálsri sölu frá Chelsea sumarið 2022.

Missti gjörsamlega stjórn á skapi sínu
Missti gjörsamlega stjórn á skapi sínu

Hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna í spænsku höfuðborginni en hefur fallið aftar í goggunarröðina eftir að Xabi Alonso tók við stjórnartaumunum hjá félaginu í sumar.

Miðvörðurinn hefur einnig verið óheppinn með meiðsli á tíma sínum í Madrid og er meiddur þessa stundina.

Í frétt Mundo Deportivo kemur meðal annars fram að Alonso sé ekki hrifinn af meiðslasögu leikmannsins og Real Madrid muni leita að framtíðar miðverði fyrir félagið í sumar.

